Сделка между Каддафи и Саркози должна стать уроком для России

Если честно, мне не очень интересно рассуждать на тему брал ли Саркози конкретные деньги, как он их брал, привозили ему несколько чемоданов набитых купюрами в 500 евро или нет, получал ли он наличные от ливийских бизнесменов или переводы от чиновников администрации полковника Каддафи.

Детали того, как бабло передавалось — они конечно местами забавные, местами банальные — но это все равно детали. Я не знаю какие доказательства есть у французских прокуроров.

Я уверен, что дело политическое, но одновременно я уверен и в том, что Саркози прямо или косвенно действительно получал поддержку от ливийского лидера. И эта поддержка, на мой взгляд, была большой ошибкой. И вот из этой ошибки можно и нужно извлечь правильные уроки и сделать правильные далеко идущие выводы.

На самом деле история отношений Каддафи и Саркози — это не история отношений между Францией Ливией , это история про то, как коллективный Запад относится ко всем странам, которые не входят в тот самый коллективный Запад. Это очень поучительная история не только для российских, украинских или африканских политиков, но и для бизнесменов и рядовых граждан тех стран, которые называют «развивающимися».

Вот нам часто говорят, что нужно каким-то образом выстроить отношения с Западом, улучшить эти отношения, быть полезными Западу и получать от него инвестиции, технологии и так далее. Всё круто, но давайте посмотрим на ситуацию Ливии и на то, чем обернулась для Каддафи попытка пойти по этому пути.

Каддафи в самом прямом смысле старался выстраивать политику хороших отношений с Западом и пытался, причем делал это очень активно, привлечь на свою сторону влиятельных европейских политиков. И не только европейских, кстати. Он раздавал важные проекты в Ливии китайским государственным компаниям в надежде на то, что в случае необходимости китайцы будут защищать свои инвестиции.

А на деле получилось вот что. Китайцы не очень громко возмущались по дипломатическим каналам во время войны в Ливии, а потом признали новое «как бы демократическое правительство» и начали вести переговоры о защите своих инвестиций уже с теми, кто убил Каддафи, то есть, того человека, который эти самые инвестиции им организовал на очень выгодных условиях.

Всем, кто надеется, что в случае необходимости китайские инвестиции можно будет использовать в качестве политической страховки, стоит очень хорошо помнить об этой ливийской истории. Это такой тонкий намек на толстые обстоятельства, связанные с тем как сильно Лукашенко, Порошенко, да и некоторые другие постсоветские лидеры стараются привлекать китайские деньги.

Китайские деньги и инвестиции — это хорошо, но надеяться на них в политическом плане может только очень наивный политик. Но вернемся к Западу.

Каддафи не только вкладывался, причем в самом прямом смысле, в дружбу с европейскими политиками. Стоит особо отметить, что он старался вкладываться по очень широкому географическому спектру. У него были инвестиции в политиков самых разных стран — от Саркози во Франции до Тимошенко на Украине

И что? Саркози был как раз одним из тех, кто фактически способствовал военной интервенции против Ливии. Но это тоже еще не всё.

Каддафи, и это знают все европейские политики, много раз и лично, и через дипломатов, объяснял руководству Евросоюза , что именно его Ливия является барьером между миллионами потенциальных нелегальных мигрантов и Евросоюзом. Он объяснял и ни капли не лукавил, что если с ним что-то случиться, то из Ливии в Италию и дальше в самые разные европейские страны хлынет поток нелегальных мигрантов, а вместе с этим потоком хлынет религиозный терроризм.

Он был прав и то, что он был прав было понятно еще до того, как Ливию начали бомбить, но кого это остановило? Каддафи был реально полезен Западу, он делал нужную для Европы вещь, он фактически работал, как защитник европейской цивилизации, но это опять же ему никак не помогло.

Да, те миллионы агрессивных беженцев в рядах которых пользуются большой популярностью самые разные экстремистские идеи, сильно мешают европейцам, влияют на поведение избирателей в Германии, Италии, Франции и так далее. Да, Германия была на грани системного политического кризиса из-за мигрантов, которых впустила Меркель, и которых бы не было, как скорее всего не было бы сирийского кризиса, если бы не западные интервенции в Ираке и Ливии. И что? Да им плевать на последствия, и это относится ко всем, и к американским, и к британским, и к французским, и к немецким политикам. Нельзя рассчитывать не только на их честность, но и нельзя надеяться на то, что они будут себя вести по законам здравого смысла.

Единственный способ заставить Запад хоть как-то, хоть на полшишечки, уважать чужие границы и не терять берега — это показать Западу набор ракет «Сармат» и какой-нибудь подводный ядерный беспилотник.

Показывать Западу открытость, мощную культуру, демократию, развитое гражданское общество и даже высокий уровень жизни и социальных гарантий — бес-по-лез-но. Не работает. Сармат — работает.

Попытки договориться по-хорошему — нет, попытки дать денег политикам — тоже нет.