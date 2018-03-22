В Тунисе против митингующих применили газ

Тунисе участников митинга против безработицы разогнали с помощью слезоточивого газа.

Акция протеста прошла в шахтерском городе Мдхила. Бастующие требовали «создания рабочих мест и развития». Когда демонстранты попытались перекрыть дороги и сожгли полицейский участок, против них применили слезоточивый газ.