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3 человека погибли на юге Йемена в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги
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3 человека погибли на юге Йемена в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каир, 21 марта /Синьхуа/ — Сообщение из Адена: Как сообщила служба безопасности Йемена, в провинции Эль-Дали на юге страны сегодня произошел взрыв бомбы, заложенной на обочине дороги, в результате которого 3 мирных жителя погибли и 5 получили ранения.
Чиновник службу безопасности, не пожелавший раскрыть своего имени, сообщил журналистам, что микроавтобус, на борту которого было 8 человек из одной семьи, подорвался во время движения на взрывном устройстве на дороге. В результате 3 человека погибли и 5 получили ранения. Работники службы безопасности начали расследование инцидента.
Как сообщил очевидец, за несколько минут до взрыва по этой дороге проезжали автомобили с рядом высокопоставленных военных чиновников. —0—
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