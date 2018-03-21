3 человека погибли на юге Йемена в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги

Каир , 21 марта / Синьхуа / — Сообщение из Адена : Как сообщила служба безопасности Йемена, в провинции Эль-Дали на юге страны сегодня произошел взрыв бомбы, заложенной на обочине дороги, в результате которого 3 мирных жителя погибли и 5 получили ранения.

Чиновник службу безопасности, не пожелавший раскрыть своего имени, сообщил журналистам, что микроавтобус, на борту которого было 8 человек из одной семьи, подорвался во время движения на взрывном устройстве на дороге. В результате 3 человека погибли и 5 получили ранения. Работники службы безопасности начали расследование инцидента.

Как сообщил очевидец, за несколько минут до взрыва по этой дороге проезжали автомобили с рядом высокопоставленных военных чиновников. —0—