Ещё
Правительство Египта одобрило строительство промзоны совместно с РФ вблизи Суэцкого канала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Египта одобрило строительство промзоны совместно с РФ вблизи Суэцкого канала 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Giovanni GagliardiПравительство Египта одобрило строительство промзоны совместно с РФ вблизи Суэцкого каналаСледующим этапом будет запуск промышленной зоны, который запланирован на декабрь текущего года. Первоначальная сумма инвестиций в строительство и запуск промзоны оценивается в 7 миллиардов долл.
— Первый инвестиционный транш уже заложен и он составляет 190 миллионов долларов. Всего планируется привлечь 7 миллиардов долларов и создать более 35 тысяч рабочих мест. В проекте предусмотрен специальный льготный режим для российских компаний и предприятий. На момент запуска, в промзоне уже будут находится различные производственные предприятия, производящие автомобили, химические реагенты, стройматериалы и многое другое, — рассказал о проекте премьер-министр Египта Шериф Исмаил.
В проекте заложено строительство порта, но на первоначальном этапе этого не произойдет. Авторы проекта хотят постепенно наращивать производственный потенциал промышленной зоны.
Банки Сегодня: последние новости
Тереза Мэй обвиняет Россию Золото на взлетной полосе Госдума приняла закон о запрете на въезд лицам с замороженными счетами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД53
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть123
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»88
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
В центре Москвы обрушилось здание39
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение