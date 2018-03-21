Правительство Египта одобрило строительство промзоны совместно с РФ вблизи Суэцкого канала

Foto: Giovanni GagliardiПравительство Египта одобрило строительство промзоны совместно с РФ вблизи Суэцкого каналаСледующим этапом будет запуск промышленной зоны, который запланирован на декабрь текущего года. Первоначальная сумма инвестиций в строительство и запуск промзоны оценивается в 7 миллиардов долл.

— Первый инвестиционный транш уже заложен и он составляет 190 миллионов долларов. Всего планируется привлечь 7 миллиардов долларов и создать более 35 тысяч рабочих мест. В проекте предусмотрен специальный льготный режим для российских компаний и предприятий. На момент запуска, в промзоне уже будут находится различные производственные предприятия, производящие автомобили, химические реагенты, стройматериалы и многое другое, — рассказал о проекте премьер-министр Египта Шериф Исмаил.

В проекте заложено строительство порта, но на первоначальном этапе этого не произойдет. Авторы проекта хотят постепенно наращивать производственный потенциал промышленной зоны.