Кадыров прокомментировал арест Саркози

Он отметил усердие Саркози в желании превратить «цветущую» Ливию в руины.

«С каким же восторгом он смотрел кадры расправы над вчерашним другом Муаммаром Каддафи и его семьёй! Вот она та самая западная демократия, разрушившая страны и уничтожающая народы», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, Ливия переживает тяжелейший период в своей истории. Никто в мире не может предсказать, когда воцарится мир в Ливии, добавил Кадыров.

20 марта стало известно, что Саркози подозревается в получении денег от Муаммара Каддафи.