Кадыров прокомментировал арест Саркози 

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал арест бывшего президента Франции Николя Саркози по обвинению в незаконном финансировании его кампании. «Трудно поверить, что на этот раз Николя Саркози задержится на новом „месте жительства“, но есть надежда, что когда-нибудь он там пропишется на долгие годы», — цитирует Кадырова РИА Новости.
Он отметил усердие Саркози в желании превратить «цветущую» Ливию в руины.
«С каким же восторгом он смотрел кадры расправы над вчерашним другом Муаммаром Каддафи и его семьёй! Вот она та самая западная демократия, разрушившая страны и уничтожающая народы», — подчеркнул глава Чечни.
По его словам, Ливия переживает тяжелейший период в своей истории. Никто в мире не может предсказать, когда воцарится мир в Ливии, добавил Кадыров.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев прокомментировал сообщения СМИ о заключении Саркози под стражу.
20 марта стало известно, что Саркози подозревается в получении денег от Муаммара Каддафи.