Ле Пен настаивает на расследовании роли Саркози в ливийском кризисе

ТАСС , 21 марта. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала не ограничиваться расследованием финансирования предвыборной кампании Саркози властями Ливии в 2007 году. По ее словам, судьи должны также рассмотреть возможную причастность экс-президента республики к масштабному кризису в стране, последствия которого не исчерпаны до сих пор.

"Правосудие должно идти до конца и всерьез. Это дело — не только вопрос финансирования избирательной кампании, оно касается также развязывания войны, уничтожения главы государства, дестабилизации в стране, за которой последовала массовая миграционная волна", — заявила Ле Пен в среду в эфире радиостанции Radio Classique.