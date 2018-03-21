Почему Россия прощает Африке миллиардные долги

Россия простила долги африканским странам на 20 миллиардов долларов, и эксперты объясняют, что это не выбрасывание денег на ветер.
Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что российская сторона также выделяет средства на осуществление международных программ содействия Африке по линии Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, Всемирной продовольственной программы и Международной организации гражданской обороны.
Россия — щедрая душа
Списывать долги африканским странам для России на самом деле выгодно, поэтому видеть в таких действиях «транжирство» не следует, говорит эксперт Института Африки РАН Альберт Хаматшин.
«Прощая странам третьего мира долги, Россия на самом деле убивает одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, эти долги безнадежные: их занимали у несуществующей уже страны, Советского Союза, правительства стран, многие из которых уже десятки лет не несут никакой преемственности с теми руководителями, которые эти долги создавали. К примеру, в такой стране, которая сейчас называется Демократической республикой Конго, и которой СССР за свой счет помогал «бороться с колониализмом», режимы меняются каждое десятилетие — и новые президенты и диктаторы никак не ощущают себя связанными обязательствами своих свергнутых предшественников», — сказал он «Ридусу».
Второй «заяц», который убивает Россия, выглядит как жест доброй воли Москвы в отношении развивающихся стран. Россия является членом клуба стран-кредиторов, и ее обязательства в этой связи состоят в том числе в том, чтобы всячески способствовать облегчению экономических и социальных страданий стран-должников.
«В этом смысле, для стран-должников нет особой разницы, выдадут ли им кредиты на 20 миллиардов или спишут те же самые 20 миллиардов долга: чистый эффект для их бюджетов будет одним и тем же. Списание даже выгоднее: перестают капать проценты. Более того, снижение суверенного долга автоматически повышает кредитный рейтинг этих стран, что само по себе благоприятно для экономики», — объясняет африканист.
Для России это тоже выгодно: Москва тем исполняет свои обязательства в рамках международной политики обеспечения устойчивого развития, не тратя ни копейки собственных средств.
С долгом собственного достоинства
При этом в Москве отлично понимают, что ожидать какой-то специальной благодарности от «прощеных» стран-должников не приходится, добавляет Хаматшин.
«Если в период холодной войны по умолчанию подразумевалось, что кто платит конкретной африканской стране, тот ее и танцует, то сейчас расстановка сил кардинально изменилась. И это касается не только России, но и других стран-доноров», — говорит он.
Африканские страны в отсутствие биполярного мироустройства «набрались наглости» свое суждение иметь, и не стесняются заявлять об этом с международных трибун — отчасти, понимая, что терять им все равно нечего, а с упрямыми странами мировому сообществу так или иначе приходится считаться.
Хаматшин напоминает про строптивость, которую проявила, например, Ботсвана, которая не побоялась поставить на вид не кому-то, а Соединенным Штатам.
«Когда в прошлом году президент Доналд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, почти все страны Африки выступили против. Посол США в ООН пыталась воздействовать на представителей африканских стран, чтобы те поддержали решение Трампа. Их представители в основном отвечали уклончиво, а вот ботсванский представитель заявил в лицо американке, что голос его страны не продается и руки выкручивать его маленькой, но гордой нации не надо», — говорит эксперт.
С начала 2010-х годов Москва простила около 6 млрд долларов также странам Центральной Азии.