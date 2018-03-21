Почему Россия прощает Африке миллиардные долги

Зачем Россия прощает миллиардные долги странам Африки

Россия простила долги африканским странам на 20 миллиардов долларов, и эксперты объясняют, что это не выбрасывание денег на ветер.

Дмитрий Полянский. Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

«Прощая странам третьего мира долги, Россия на самом деле убивает одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, эти долги безнадежные: их занимали у несуществующей уже страны, Советского Союза, правительства стран, многие из которых уже десятки лет не несут никакой преемственности с теми руководителями, которые эти долги создавали. К примеру, в такой стране, которая сейчас называется Демократической республикой Конго, и которой СССР за свой счет помогал «бороться с колониализмом», режимы меняются каждое десятилетие — и новые президенты и диктаторы никак не ощущают себя связанными обязательствами своих свергнутых предшественников», — сказал он «Ридусу». Списывать долги африканским странам для России на самом деле выгодно, поэтому видеть в таких действиях «транжирство» не следует, говорит эксперт Института Африки РАН Альберт Хаматшин.

«В этом смысле, для стран-должников нет особой разницы, выдадут ли им кредиты на 20 миллиардов или спишут те же самые 20 миллиардов долга: чистый эффект для их бюджетов будет одним и тем же. Списание даже выгоднее: перестают капать проценты. Более того, снижение суверенного долга автоматически повышает кредитный рейтинг этих стран, что само по себе благоприятно для экономики», — объясняет африканист. Второй «заяц», который убивает Россия, выглядит как жест доброй воли Москвы в отношении развивающихся стран. Россия является членом клуба стран-кредиторов, и ее обязательства в этой связи состоят в том числе в том, чтобы всячески способствовать облегчению экономических и социальных страданий стран-должников.

Для России это тоже выгодно: Москва тем исполняет свои обязательства в рамках международной политики обеспечения устойчивого развития, не тратя ни копейки собственных средств. С долгом собственного достоинства

«Если в период холодной войны по умолчанию подразумевалось, что кто платит конкретной африканской стране, тот ее и танцует, то сейчас расстановка сил кардинально изменилась. И это касается не только России, но и других стран-доноров», — говорит он. При этом в Москве отлично понимают, что ожидать какой-то специальной благодарности от «прощеных» стран-должников не приходится, добавляет Хаматшин.

Африканские страны в отсутствие биполярного мироустройства «набрались наглости» свое суждение иметь, и не стесняются заявлять об этом с международных трибун — отчасти, понимая, что терять им все равно нечего, а с упрямыми странами мировому сообществу так или иначе приходится считаться.

«Когда в прошлом году президент Доналд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, почти все страны Африки выступили против. Посол США в ООН пыталась воздействовать на представителей африканских стран, чтобы те поддержали решение Трампа. Их представители в основном отвечали уклончиво, а вот ботсванский представитель заявил в лицо американке, что голос его страны не продается и руки выкручивать его маленькой, но гордой нации не надо», — говорит эксперт. Хаматшин напоминает про строптивость, которую проявила, например, Ботсвана , которая не побоялась поставить на вид не кому-то, а Соединенным Штатам

С начала 2010-х годов Москва простила около 6 млрд долларов также странам Центральной Азии.