Генсек ООН похвалил французских полицейских за действия при теракте

"Генеральный секретарь (ООН) самым серьезным образом осуждает террористическую атаку во Франции. Он отмечает быстрые действия сил безопасности, которые помогли спасти жизни, и выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Франции", — сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

В заявлении отмечается, что ООН солидарна с правительством Франции в противостоянии терроризму и насильственному экстремизму.

В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб. В результате теракта погибли три человека, еще 16 пострадали. Террорист был нейтрализован.

Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину после теракта на юге Франции.