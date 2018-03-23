В МИД РФ обеспокоены созданием боевиками ИГ* лагерей на севере Афганистана

"Ситуация с безопасностью в Афганистане вызывает у нас значительное беспокойство. Движение талибов* ведет активные террористические действия, систематически осуществляет нападения в разных частях страны, продолжает сохранять под полным или частичным контролем до половины территории (Афганистана)", — сказал Кожин на брифинге.

По его словам, существенным фактором, влияющим на дальнейшую деградацию обстановки в стране, остается деятельность "Исламского государства" * (группировка запрещена в РФ).

"Игиловцы* последовательно наращивают численность боевиков на севере страны. Предмет нашей озабоченности — создание ИГИЛ* на севере Афганистана сети лагерей по подготовке боевиков, в которых обучаются в том числе выходцы из Центральной Азии, России и ряда других государств. Фиксируются как факты взаимодействия, так и столкновения между ИГИЛ* и движением талибов* на севере и востоке Афганистана", — подчеркнул замдиректора ДИП МИД.

*Террористическая организация, запрещенная в России