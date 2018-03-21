СМИ: массовое захоронение убитых боевиками военных обнаружено на севере Ирака

По данным телеканала, 157 тел были обнаружены в окрестностях президентских дворцов в Тикрите. В настоящее время медики готовятся приступить к эксгумации останков погибших.

Отмечается, что военнослужащие стали жертвами массовой расправы на авиабазе Спайкер в 2014 году, когда боевики ИГ захватили Тикрит и взяли в плен 1,7 тыс. иракских солдат.