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СМИ: массовое захоронение убитых боевиками военных обнаружено на севере Ирака
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СМИ: массовое захоронение убитых боевиками военных обнаружено на севере Ирака 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 21 марта. Массовое захоронение иракских военнослужащих, убитых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), обнаружено на севере республики. Об этом в среду со ссылкой на местные власти сообщил телеканал Al Sumaria.
По данным телеканала, 157 тел были обнаружены в окрестностях президентских дворцов в Тикрите. В настоящее время медики готовятся приступить к эксгумации останков погибших.
Отмечается, что военнослужащие стали жертвами массовой расправы на авиабазе Спайкер в 2014 году, когда боевики ИГ захватили Тикрит и взяли в плен 1,7 тыс. иракских солдат.
Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.
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