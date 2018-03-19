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Россельхознадзор опроверг полный запрет на ввоз картофеля из Египта
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Россельхознадзор опроверг полный запрет на ввоз картофеля из Египта 

Rambler News Service 6 часов назад
Россельхознадзор опроверг информацию о полном запрете на импорт картофеля из Египта.
«В связи с публикацией в ряде средств массовой информации сообщений о запрете, введенном Россельхознадзором, на ввоз всего картофеля из Египта в Россию сообщаем, что такие ограничения не вводились», — сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно заявлению ведомства, запрет касается исключительно тех регионов Египта, где выявлен возбудитель бурой гнили.
«Запрет на ввоз картофеля введен только на места (участки производства), где выявлен возбудитель бурой гнили Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., вызывающий карантинную для государств-членов Евразийского экономического союза болезнь картофеля и отсутствующий на территории Евразийского экономического союза. Акклиматизация и распространение по территории страны указанного карантинного объекта может вызвать прямые экономические потери около 2 млрд рублей», — говорится в заявлении.
Россельхознадзор сообщил об ограничении импорта египетского картофеля 15 марта.
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