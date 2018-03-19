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Глава Судана рассказал о взаимодействии с Египтом
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Глава Судана рассказал о взаимодействии с Египтом 

РИА Новости 8 часов назад
КАИР, 19 мар — РИА Новости. Политическая воля руководителей Египта и Судана помогает им разрешать различные проблемы, стоящие между двумя странами, об этом в понедельник в Каире заявил президент Судана Омар аль-Башир.
Президент Судана в понедельник прибыл в Египет для встречи с главой страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Визит проходит спустя две недели после возвращения суданского посла в Каир для возобновления работы.
"Существует сильная политическая воля для разрешения любых проблем, которые возникают между двумя странами, ради достижения блага двух народов и стран", — заявил по окончании встречи со своим египетским коллегой аль-Башир.
Глава Египта в свою очередь рассказал, что в ходе беседы с аль-Баширом была подтверждена договоренность о совместной работе двух стран над разрешением возникающих разногласий по строительству Эфиопией высотной ГЭС «Возрождение». Стороны, как отметил египетский президент, «договорились о проведении регулярных встреч для поддержки интересов двух стран».
"В свете того, что река Нил является жизненной артерией для народов долины Нила, мы подтвердили нашу решимость работать вместе, а также с братьями в Эфиопии для достижения сотрудничества по реке Нил, ради достижения совместных интересов", — сказал в своем выступлении ас-Сиси.
В последние несколько лет отношения между Египтом и Суданом сильно испортились сразу из-за ряда спорных моментов. Каир и Хартум нередко обмениваются обвинениями в укрывательстве своих политических оппонентов. В Египте суданские власти критикуют за предоставление убежища ряду членов исламистского движения «Братья-мусульмане» (признано террористическим и запрещено в РФ), а также за поддержку проекта эфиопских властей по строительству высотной ГЭС «Возрождение», появление которой, по мнению Каира, значительно снизит уровень воды в Ниле и вызовет засуху.
Главным разногласием между двумя странами остаются споры вокруг Халаибского треугольника — района пустыни площадью 20,5 тысячи квадратных километров на границе Египта и Судана. Административно район относится к египетскому Губернаторству Красного Моря. В Хартуме считают район частью своей территории.
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