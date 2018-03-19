Ещё
В Йемене трое военнослужащих погибли в результате нападения «Аль-Каиды»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Йемене трое военнослужащих погибли в результате нападения «Аль-Каиды» 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Аден, /Йемен/ 19 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере трое военнослужащих из недавно завербованных йеменских войск, поддерживаемых ОАЭ, были убиты в воскресенье, в результате нападения группировки «Аль-Каида» на юге Йемена.
"Инцидент произошел во время регулярного патрулирования в районе Мудия в провинции Абьян, когда боевики «Аль-Каиды» бросили гранаты в сторону двух военных машин. В ходе перестрелки машины были полностью сожжены и по меньшей мере трое военнослужащих погибли, один получил ранение", — заявил источник безопасности на условиях анонимности.
Резидент подтвердил корр. Синьхуа, что слышал взрыв, после чего несколько минут в районе Мудия шла перестрелка.
Поддерживаемые ОАЭ йеменские войска в Абьяне объявили о начале военной операции по преследованию подозреваемых преступников через несколько часов после нападения.
Добавим, что боевики «Аль-Каиды» активизируют свои атаки на контрольно-пропускные пункты в южных провинциях Йемена, поскольку поддерживаемые ОАЭ йеменские войска усиливают военные операции против их укрытий в этой арабской стране. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
ВМС Ливии спасли 119 нелегальных мигрантов СБ ООН продлил мандат миссии в Южном Судане еще на год Катар подал жалобу СБ ООН на нарушение своего воздушного пространства военным самолетом ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина465
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ9
Якубович обратился к Грудинину508
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение