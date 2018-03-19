В Йемене трое военнослужащих погибли в результате нападения «Аль-Каиды»

"Инцидент произошел во время регулярного патрулирования в районе Мудия в провинции Абьян, когда боевики «Аль-Каиды» бросили гранаты в сторону двух военных машин. В ходе перестрелки машины были полностью сожжены и по меньшей мере трое военнослужащих погибли, один получил ранение", — заявил источник безопасности на условиях анонимности.

Резидент подтвердил корр. Синьхуа, что слышал взрыв, после чего несколько минут в районе Мудия шла перестрелка.

Поддерживаемые ОАЭ йеменские войска в Абьяне объявили о начале военной операции по преследованию подозреваемых преступников через несколько часов после нападения.

Добавим, что боевики «Аль-Каиды» активизируют свои атаки на контрольно-пропускные пункты в южных провинциях Йемена, поскольку поддерживаемые ОАЭ йеменские войска усиливают военные операции против их укрытий в этой арабской стране. —0—