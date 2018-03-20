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Канада направит миротворцев в Мали летом 2018 года
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Канада направит миротворцев в Мали летом 2018 года 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский миротворческий контингент будет расквартирован в Мали летом 2018 года. Об этом в понедельник заявила журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд.
"У Канады большая история проведения миротворческих миссий, — сказала она. — Летом 2018 года канадские миротворцы отправятся в Мали сроком на 12 месяцев для стабилизации ситуации в этой стране". Министр не уточнила конкретных сроков начала миссии, но, по данным источников телеканала CBC, речь идет об августе. По ее словам, участие канадских «голубых касок» в текущей операции ООН (МИНУСМА) в этой западноафриканской стране «поможет миллионам людей».
Как пояснил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан, миротворческая миссия предусматривает отправку в Мали двух транспортных вертолетов Chinook и четырех боевых вертолетов сопровождения Griffon. В их задачу будет входит обеспечение миротворцев ООН транспортом. «Эта оперативная группа будет [работать] при поддержке определенного числа военнослужащих Вооруженных сил Канады», — сказал министр, но не привел конкретных цифр. Позже в правительстве уточнили, что численность контингента составит около 250 человек.
В последний раз канадские «голубые каски» были дислоцированы в Африке в 2001-2002 годах с миссиями в Эфиопии и Эритрее. По данным ООН, с 2013 года, когда Всемирная организация начала операцию в Мали, в этой стране уже погибли 162 миротворца.
Летом 2016 года правительство Канады заявило, что «в ближайшее время» готово разместить в Африке до 600 своих военнослужащих и 150 полицейских в рамках миротворческой миссии ООН, но где именно могут появятся канадские «голубые каски» официальная Оттава не сообщала. Среди возможных стран разные источники называли Демократическую Республику Конго, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали, где сейчас находятся миротворцы из Франции.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.
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