Канада направит миротворцев в Мали летом 2018 года

"У Канады большая история проведения миротворческих миссий, — сказала она. — Летом 2018 года канадские миротворцы отправятся в Мали сроком на 12 месяцев для стабилизации ситуации в этой стране". Министр не уточнила конкретных сроков начала миссии, но, по данным источников телеканала CBC, речь идет об августе. По ее словам, участие канадских «голубых касок» в текущей операции ООН (МИНУСМА) в этой западноафриканской стране «поможет миллионам людей».

Как пояснил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан, миротворческая миссия предусматривает отправку в Мали двух транспортных вертолетов Chinook и четырех боевых вертолетов сопровождения Griffon. В их задачу будет входит обеспечение миротворцев ООН транспортом. «Эта оперативная группа будет [работать] при поддержке определенного числа военнослужащих Вооруженных сил Канады», — сказал министр, но не привел конкретных цифр. Позже в правительстве уточнили, что численность контингента составит около 250 человек.

В последний раз канадские «голубые каски» были дислоцированы в Африке в 2001-2002 годах с миссиями в Эфиопии и Эритрее. По данным ООН, с 2013 года, когда Всемирная организация начала операцию в Мали, в этой стране уже погибли 162 миротворца.

Южный Судан, Летом 2016 года правительство Канады заявило, что «в ближайшее время» готово разместить в Африке до 600 своих военнослужащих и 150 полицейских в рамках миротворческой миссии ООН, но где именно могут появятся канадские «голубые каски» официальная Оттава не сообщала. Среди возможных стран разные источники называли Демократическую Республику Конго Центральноафриканскую Республику и Мали, где сейчас находятся миротворцы из Франции