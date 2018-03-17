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Катар подал жалобу СБ ООН на нарушение своего воздушного пространства военным самолетом ОАЭ
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Катар подал жалобу СБ ООН на нарушение своего воздушного пространства военным самолетом ОАЭ 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Доха, 17 марта /Синьхуа/ — По сообщению Информационного агентства Катара, постоянный представитель Катара при ООН Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани на днях подала жалобу генеральному секретарю ООН и председателю Генеральной Ассамблеи ООН на нарушение воздушного пространства Катара военным самолетом ОАЭ.
В посланиях в адрес генсека ООН и председателя ГА ООН отмечается, что 4 марта военно-транспортный самолет ОАЭ вторгся в воздушное пространство Катара. По словам постоянного представителя, данное действие является открытым попиранием норм международного права. Оно нацелено на создание напряженности в регионе и будет иметь серьезные последствия для региональной безопасности и стабильности.
Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани подчеркнула, что Катар вправе принять ответные меры для защиты безопасности границ, воздушного пространства и территориальных вод Катара, а также его национальной безопасности.
Напомним, что в январе этого года Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани дважды подавала жалобу генсеку ООН и председателю ГА ООН на два случая нарушения воздушного пространства Катара военными самолетами ОАЭ, имевших место 21 декабря 2017 года и 3 января 2018 года соответственно.
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, обвинив Катар в «поддержке терроризма» и «подрыве региональной безопасности», объявили о разрыве с ним дипотношений и введении эмбарго и блокады. Впоследствии эти четыре страны через Кувейт передали Катару документ с 13 требованиями, однако ответ последнего не удовлетворил эти страны, и они решили сохранить санкции в отношении Катара. —0—
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