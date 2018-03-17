Катар подал жалобу СБ ООН на нарушение своего воздушного пространства военным самолетом ОАЭ

В посланиях в адрес генсека ООН и председателя ГА ООН отмечается, что 4 марта военно-транспортный самолет ОАЭ вторгся в воздушное пространство Катара. По словам постоянного представителя, данное действие является открытым попиранием норм международного права. Оно нацелено на создание напряженности в регионе и будет иметь серьезные последствия для региональной безопасности и стабильности.

Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани подчеркнула, что Катар вправе принять ответные меры для защиты безопасности границ, воздушного пространства и территориальных вод Катара, а также его национальной безопасности.

Напомним, что в январе этого года Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани дважды подавала жалобу генсеку ООН и председателю ГА ООН на два случая нарушения воздушного пространства Катара военными самолетами ОАЭ, имевших место 21 декабря 2017 года и 3 января 2018 года соответственно.