Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов

ТАСС , 17 марта. Ряд африканских стран совместно с ЕС договорились принять меры по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов по итогам конференции, которая состоялась в пятницу в столице Нигера Ниамее . Об этом сообщает агентство AFP.

В итоговом заявлении страны-участницы встречи в Ниамее договорились «укрепить национальные законодательные рамки для борьбы с каналами перевозки мигрантов, активизировать использование оперативно-технических средств, улучшить координацию действий на региональном уровне». Кроме того, государства Африки и ЕС обязались улучшить сотрудничество в юридической области и усилить контроль на границах.

Как отметил министр внутренних дел, общественной безопасности, децентрализации, по делам традиций и религий Нигера Мохамед Базум, «необходимо заняться глубинными причинами незаконной миграции». При этом, по его мнению, «нужно учитывать экономические проблемы, которые лежат в основе феномена миграции». Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос со своей стороны отметил необходимость «уничтожить сети по нелегальной перевозке мигрантов, которые плодят проблемы с безопасностью и накапливают огромные незаконные доходы». «Приоритетом является возвращение стабильности в регион», — подчеркнул он.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организация по миграции, число прибывших только в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс., выбравших этот маршрут, погибли в пути.