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Силы безопасности Ирака уничтожили семерых боевиков ИГ
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Силы безопасности Ирака уничтожили семерых боевиков ИГ 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Тикрит /Ирак/, 15 марта /Синьхуа/ — Силы безопасности Ирака в среду уничтожили по меньшей мере семерых боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ в ходе столкновений у города Шергат в провинции Салах-эд-Дин в центральной части Ирака. Об этом сообщил корр. Синьхуа сотрудник пресс-службы полиции региона Мохаммед аль-Джубури.
По его словам, на рассвете около 10 боевиков ИГ напали на военную базу в деревне к югу от Шергата, приблизительно в 280 км к северу от Багдада. Сперва экстремисты захватили две военных позиции, однако позже их обстрелял боевой вертолет. В результате семеро боевиков погибли, остальные были вынуждены бежать в соседнюю деревню.
Как заявил М. аль-Джубури, местные проправительственные ополченцы начали операцию по поиску боевиков.
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