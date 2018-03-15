Силы безопасности Ирака уничтожили семерых боевиков ИГ 

Тикрит /Ирак/, 15 марта /Синьхуа/ — Силы безопасности Ирака в среду уничтожили по меньшей мере семерых боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ в ходе столкновений у города Шергат в провинции Салах-эд-Дин в центральной части Ирака. Об этом сообщил корр. Синьхуа сотрудник пресс-службы полиции региона Мохаммед аль-Джубури.
По его словам, на рассвете около 10 боевиков ИГ напали на военную базу в деревне к югу от Шергата, приблизительно в 280 км к северу от Багдада. Сперва экстремисты захватили две военных позиции, однако позже их обстрелял боевой вертолет. В результате семеро боевиков погибли, остальные были вынуждены бежать в соседнюю деревню.
Как заявил М. аль-Джубури, местные проправительственные ополченцы начали операцию по поиску боевиков.