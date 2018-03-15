Сомалийские правительственные войска уничтожили семь боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб"

Командующий правительственными войсками Сомали в Кисмайо Мухтар Абди сообщил журналистам, что после получения разведывательной информации о том, что группировка «Аш-Шабаб» планирует напасть на районы к северу от Кисмайо, войска устроили засаду и уничтожили семь боевиков.

По словам М. Абди, в ходе операции один солдат получил ранения. Правительственные войска продолжат борьбу с группировкой «Аш-Шабаб» на юге страны.

Напомним, в течение некоторого времени Кисмайо находился под контролем группировки «Аш-Шабаб». В 2012 году миссия АС в Сомали и правительственные войска Сомали при поддержке местных племенных ополченцев выбили боевиков «Аш-Шабаб» из Кисмайо.