Сомалийские правительственные войска уничтожили семь боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" 

Найроби, 15 марта /Синьхуа/ — По сообщениям из Могадишо, военное командование Сомали заявило, что в среду правительственные войска в ходе операции у портового города Кисмайо на юге страны уничтожили семь боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб".
Командующий правительственными войсками Сомали в Кисмайо Мухтар Абди сообщил журналистам, что после получения разведывательной информации о том, что группировка «Аш-Шабаб» планирует напасть на районы к северу от Кисмайо, войска устроили засаду и уничтожили семь боевиков.
По словам М. Абди, в ходе операции один солдат получил ранения. Правительственные войска продолжат борьбу с группировкой «Аш-Шабаб» на юге страны.
Напомним, в течение некоторого времени Кисмайо находился под контролем группировки «Аш-Шабаб». В 2012 году миссия АС в Сомали и правительственные войска Сомали при поддержке местных племенных ополченцев выбили боевиков «Аш-Шабаб» из Кисмайо.
Группировка «Аш-Шабаб» связана с "Аль-Каидой", за последние годы она организовала ряд терактов в Сомали и соседних странах. —0—