Ещё
СМИ: ливийские ВВС объявили закрытой для полетов зону на юге страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ливийские ВВС объявили закрытой для полетов зону на юге страны 

ТАСС 15 марта 2018
КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Оперативная группа Военно-воздушных сил (ВВС) Ливии, действующая на юге страны, объявила о запрете на полеты для любых самолетов в этом регионе. Об этом, как сообщила газета Al Yawm Al Sabaa, говорится в заявлении командования группы.
"В случае посадки любого самолета на аэродромах или приспособленных к этому участках местности, а также проведении какой-либо десантной операции в южных регионах страны, оперативная группа ВВС будет использовать имеющиеся у нее истребители, бомбардировщики и боевые вертолеты для того, чтобы пресечь подобные действия", — отмечается в документе. Согласно заявлению, появление в этой зоне «любого военного, частного или грузового самолета без предупреждения и специального разрешения командования будет иметь те же последствия».
Такие меры, указывается в заявлении, приняты в рамках задач оперативной группы ВВС «по обеспечению безопасности этого региона и стабильности в городах и населенных пунктах, расположенных на юге страны». Военные предупредили гражданские авиакомпании о необходимости получить специальное разрешение командования для совершения полетов и использования аэропортов в южных районах.
С начала марта на юге Ливии, в районе города Себха, продолжались вооруженные столкновения между подразделениями 6-й пехотной бригады (подчиняется минобороны при Правительстве национального согласия Фаиза Сараджа) и военизированными отрядами местных кланов. Бои проходили с применением танков и артиллерии.
4 марта заседающий в Триполи Президентский совет, который возглавляет Сарадж, с целью «предотвратить дальнейшую эскалацию» принял решение направить в район Себхи дополнительные подкрепления. На следующий день о начале «операции по установлению законности» на юге страны объявил и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
ТАСС: последние новости
Саудовская Аравия подписала соглашение о внесении депозита в ЦБ Йемена в размере $2 млрд Центр по примирению готов гарантировать боевикам безопасный выход из Восточной Гуты СМИ: береговая охрана Ливии спасла более 100 нелегальных мигрантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России215
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям174
Атомные подлодки РФ дошли до США133
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео373
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле304
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение