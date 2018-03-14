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В Ливии боевики совершили покушение на высокопоставленного чиновника
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В Ливии боевики совершили покушение на высокопоставленного чиновника 

РИА Новости 14 марта 2018
КАИР, 14 мар — РИА Новости. Кортеж главы Высшего государственного совета Ливии Абдеррахмана ас-Сувейхли подвергся вооруженному нападению в районе Захр эль-Джебель на севере страны, говорится в сообщении совета в Facebook.
Сам ас-Сувейхли не пострадал, однако двое сопровождавших его охранников получили ранения в завязавшейся перестрелке. Кроме того, боевики похитили четверых сотрудников полиции.
Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и заседает в Триполи на западе страны. Он работает при официально признанном международным сообществом правительстве национального единства.
На востоке Ливии действует национальная армия под командованием Халифы Хафтара и парламент, который не признает легитимности правительства в Триполи.
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