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Купер: «Надеюсь, что пост из-за Рамадана не помешает сборной Египта на ЧМ-2018»
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Купер: «Надеюсь, что пост из-за Рамадана не помешает сборной Египта на ЧМ-2018» 

Soccer News 14 марта 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер считает, что его команде может помешать успешно выступить на Чемпионате Мира-2018 пост игроков во время Рамадана.
"Ассоциация футбола Египта наняла специалистов, которые помогут игроков во время Рамадана. Мы будем следить за их рационом и сном. Надеюсь, что это не повлияет на них негативно. Это может быть проблемой, так как игроки не будут есть от рассвета до заката. Но с религией ничего не поделать. Я не могу заставить их нарушать правила веры и отказаться от поста. Я уважаю их верования", — приводит слова Купера AS.
Напомним, что Египет попал в одну группу с Россией, Уругваей и Саудовской Аравией.
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