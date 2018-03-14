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В результате столкновений между племенами в ДРК погибли по меньшей мере 40 человек
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В результате столкновений между племенами в ДРК погибли по меньшей мере 40 человек 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Киншаса, 14 марта /Синьхуа/ — Новые межплеменные столкновения произошли в понедельник в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго /ДРК/, в результате погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом во вторник корр. Синьхуа сообщил на условиях анонимности представитель местной администрации.
По его словам, пострадавшие деревни расположены на берегу озера Альберт. Нападающие, вооруженные тесаками и винтовками, подожгли дома, после чего начали убивать местных жителей.
Очевидец отметил, что правительственные войска не выдержали напора нападавших и отступили.
Напомним, что в начале декабря 2017 года в провинции Итури вспыхнули столкновения между племенами хема и ленду, что привело к гибели более 200 человек. —0—
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