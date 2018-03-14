ВМС Ливии спасли 119 нелегальных мигрантов

Тунис , 14 марта / Синьхуа / — По поступившим из Триполи сведениям, во вторник ВМС Ливии в ходе двух спасательных операций в западной акватории страны спасли в общей сложности 119 нелегальных мигрантов. В то же время количество спасенных за этот месяц мигрантов уже превысило 600 человек.

Египта. Официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касим сообщил, что из-за неисправности двигателя резиновая лодка, в которой находились 98 мигрантов из различных африканских стран, дрейфовала в море. Заметив ее, береговая охрана Ливии провела спасательную операцию. После этого в ходе другой операции береговая охрана спасла еще 21 мигранта из Бангладеш

По словам А. Касима, спасенные мигранты были доставлены на военно-морскую базу в ливийской столице Триполи. Позже их передадут департаменту по борьбе с незаконной миграцией.

Напомним, что с 2011 года в Ливии сохраняется политическая нестабильность. В страну проникают многочисленные нелегальные мигранты, которые затем пытаются через Средиземное море попасть в Европу. —0—