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Около 5 тыс. эфиопских беженцев пересекли границу в Кению
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Около 5 тыс. эфиопских беженцев пересекли границу в Кению 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Найроби, 14 марта /Синьхуа/ — По состоянию на 13 марта, около 5 тыс. эфиопских беженцев пересекли границу и проникли в Кению в поисках убежища. Число беженцев, по всей вероятности, может и дальше увеличиться. Об этом в понедельник вечером заявило Общество Красного Креста Кении.
В заявлении говорится, что основную часть беженцев из Эфиопии составляют женщины и дети. В настоящее время они в основном находятся в городах Мояле и Сололо округа Марсабит на севере Кении.
Как стало известно, Общество Красного Креста Кении уже приступило к оценке положения, в котором находятся эти беженцы, и предоставлению ним основной гуманитарной помощи. В настоящее время стоит дождливый сезон, что создает серьезные трудности для Красного Креста в решении вопросов с питьевой водой, санитарными условиями и медпомощью.
Кенийские СМИ в понедельник сообщили со ссылкой на эфиопские власти, что из-за полученной ложной информации эфиопские войска 10 марта в ходе военной операции на границе с Кенией по ошибке убили девять мирных жителей и ранили еще 12, считая их боевиками антиправительственной группировки «Фронт освобождения оромо».
По сведениям, данный инцидент привел к тому, что с вечера 10 марта приток эфиопских беженцев хлынул в Кению. Кенийская полиция уже направила дополнительные силы на границу для укрепления контроля. —0—
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