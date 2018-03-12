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Жертвами нападений боевиков ИГ стали девять мирных жителей
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Жертвами нападений боевиков ИГ стали девять мирных жителей 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Багдад, 12 марта /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в иракских шиитских силах народной мобилизации «Хашд Шааби», боевики экстремистской организации «Исламское государство» вчера, 11 марта, на северо-востоке Ирака убили девять мирных жителей.
Представитель «Хашд Шааби» сообщил корр. Синьхуа, что боевики ИГ вчера ночью на севере города Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин под видом правительственных войск установили блок-пост и атаковали проезжавшие мимо автомобили мирных жителей, в результате погибли девять человек, многие получили ранения. —0—
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