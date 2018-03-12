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Сотрудники «Шереметьево безопасность» будут контролировать досмотр багажа и загрузку самолетов на рейсах в РФ
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Сотрудники «Шереметьево безопасность» будут контролировать досмотр багажа и загрузку самолетов на рейсах в РФ 

Rambler News Service 12 марта 2018
Росавиация уполномочила сотрудников «Шереметьево Безопасность» осуществлять контроль за авиабезопасностью рейсов в РФ в аэропорту Каира, сообщила RNS директор дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.
«В рамках исполнения межправительственного протокола, в части возобновления воздушного сообщения между РФ и Арабской Республикой Египет, Росавиация уполномочила сотрудников АО «Шереметьево Безопасность» осуществлять контроль за обеспечением авиационной безопасности в аэропорту Каира в отношении рейсов, следующих в РФ. В частности, речь идет о наблюдении за исполнением функций по досмотру ручной клади, багажа и грузов, по загрузке воздушных судов а/к Аэрофлот и Egypt Air, направляющихся в РФ», — отметила она.
Ранее она сказала, что «сотрудники „Шереметьево безопасность“ будут работать в аэропорту Каира, выполнять определенные функции, не уточняя какие.
Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета российской авиакомпании „Когалымавиа“, который потерпел крушение над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.
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