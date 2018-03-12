Битва за Ливию на фоне сирийской войны

Вот уже несколько лет почти все международные споры связаны с войной в Сирии , а о других очагах напряженности вспоминают нечасто. И, тем не менее, конфликты там не прекращаются. Одним из таких очагов является Ливия , где сейчас, по одним оценкам, идет вторая гражданская война, а по другим — продолжается вторая фаза первого гражданского конфликта. Точнее, наверное, будет сказать, что там не прекращается хаос, который в этой стране устроил НАТО , совершив военную агрессию в 2011 году.

Муаммар Каддафи , который многие годы был президентом Ливии и оставался одной из видных фигур движения антиимпериализма в 20 веке, был убит в том же 2011 году силами империализма, с которыми он боролся легитимными (и не очень) средствами. Можно сказать, что от своей борьбы, которая зачастую предполагала финансирование и вооружение почти всех антиимпериалистических организаций, готовых с оружием в руках идти по пути сопротивления, в последние годы Каддафи уже несколько устал.

Развал ливийского порядка, разумеется, произошел не спонтанно и не явился продолжением так называемой Арабской весны. Планы подобного рода вынашиваются годами, и для них ждут удобного момента. Он представился весной 2011 года, когда Ливия оказалась не готова к удару (вопросом остается, насколько она вообще могла быть готова). И все же некоторые считают, что в последние годы сам Каддафи постепенно умерил свою борьбу, и именно это поспособствовало тому, что его страна пала жертвой НАТО.

На протяжении десятилетий США воспринимали Каддафи как одного из своих злейших врагов (наравне с покойным Фиделем Кастро ), и потепление в отношениях наступило только в начале первого мандата Барака Обамы . Судя по всему, Каддафи уверовал в потенциально новые отношения, и очень дорого за это поплатился.

Германия, Индия, Китай и 17 марта 2011 года состоялось заседание Совета безопасности ООН . 15 членов проголосовали за резолюцию 1973, и она была принята без единого возражения. Однако пять стран воздержались: Бразилия Россия . Если бы тогда на эту резолюцию Россия или Китай наложили вето, то, возможно, сегодня Ливия оставалась бы оазисом мира. Однако этого не произошло, а означенной резолюцией НАТО воспользовалось для начала агрессии.

В параграфе номер девять этой резолюции говорится о введении эмбарго на продажу оружия Ливии. Перед голосованием в резолюцию внесли дополнительные изменения, и в том же параграфе упоминается, что предложенные меры не действуют в случае, если речь идет о «защите гражданского населения». Вот так, благодаря хитрым формулировкам, открылась лазейка, через которую якобы законным образом начались поставки оружия самым разным экстремистским исламистским группировкам. Сначала — на востоке Ливии, а потом и на всей ее территории. Первым, кто заявил, что резолюция 1973 позволяет вооружать «силы, настроенные против Каддафи», была Хиллари Клинтон , которая в то время занимала пост Госсекретаря США. Многим запомнилось, что именно она впоследствии с большим энтузиазмом настаивала на бомбардировках этой страны.

Правда, одним только вооружением исламистских группировок невозможно было победить вооруженные силы Ливии. Но этого можно было добиться, нанося авиаудары на протяжении многих месяцев.

О том, что этот проект продумывался годами, свидетельствует и тот факт, что США стали отправлять в Ливию людей, которые прошли длительную подготовку в ЦРУ и в других организациях. Целью было заручиться надежными людьми на месте, которые вели бы войну и в итоге свергли Каддафи. Одним из таких людей был Халифа Хафтар, генерал Каддафи, который в какой-то момент с ним разошелся и сбежал в США. Там он стал человеком ЦРУ, которое и вернуло его в Ливию в 2011 году, чтобы он выполнял задания спецслужбы на месте.

Хафтар, которому сейчас 75 лет, выполнил в точности ту функцию, к какой его и готовили. После того, как Каддафи убили, а ливийские войска потерпели поражение, Хафтар стал верховным главнокомандующим востока Ливии.

В ближайшие годы силы Хафтара будут вести продолжительную войну с исламистскими боевиками, с которыми в 2011 году они вместе воевали против ливийской «зеленой» армии. После 2011 года война больше напоминала хаос, чем войну, и долгое время не было никакой информации о том, кто побеждает, и кто вообще воюет. С тех пор прошло долгих шесть лет, и сегодня ясно, что в итоге кто-то неизбежно одержит верх. Сейчас силы Хафтара контролируют, по некоторым данным, около двух третей территории Ливии.

Однако что-то пошло не так, поскольку вчерашний человек ЦРУ сегодня перестал им быть и вместо того, чтобы захваченные территории вместе с нефтью и обширными ресурсами передать под контроль своим вчерашним спонсорам, Хафтар все больше ориентируется на главного соперника этих спонсоров — на Россию.

Как такое могло произойти? Существуют определенные предположения, однако все они остаются на уровне догадок. Можно допустить, что Хафтар нужен был Соединенным Штатам только для выполнения «грязной работы», а не для того, чтобы потом допустить его к власти. Правда, никто бы не удивился, если бы США поставили во главе страны, которую сами же ввергли в хаос, деспота, способного жестко править. В конце концов, именно такую тактику США применяли в разных частях мира на протяжении десятилетий. Однако похоже, что в Вашингтоне вызрела новая внешняя политика (по крайней мере во время мандата Обамы), согласно которой на полуоккупированной территории предпочтительно иметь квазидемократическую власть, а не каких-то правителей, которые легко могут выйти из-под контроля.

С этой целью США создали правительство в столице Триполи. Но Хафтар его не признает, поэтому сегодня в Ливии существует два правительства: одно в Триполи, а второе в Тобруке на востоке страны. Подобная ситуация может привести к тому, что восток «победит» ливийский запад, точнее силы Хафтара просто перейдут в наступление и в итоге войдут в Триполи. Также возможен вариант некоего компромисса, однако о нем говорят уже много лет, а перспективы создания единого ливийского правительства по-прежнему остаются призрачными. В сентябре прошлого года Хафтар появился в Тунисе с подразделениями, одетыми в камуфляж и вооруженными автоматами и минометами. Таким образом он отправил совершенно ясный сигнал тем, кто думает, что он откажется от власти.

Оппортунистский Хафтар — бывший человек ЦРУ, но сегодня он борется за себя и свою власть. Ему известно, что с помощью США ему не удержаться у власти, поскольку максимум, что ему могут предложить США — это относительно высокое звание в армии, подчиняющейся Триполи. Правда, говоря о Хафтаре, мы говорим не об одном человеке, а о целой мощной группе интересов, в центре которой он стоит. Судя по всему, она готова воспользоваться мировой геополитической напряженностью и предложить себя России, если та согласится.

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар

Дело в том, что, по поступившей информации, именно сегодня глава российской контактной группы в Ливии, Лев Деньгов , заявил в интервью египетскому изданию Youm7, что Хафтар связался с Министерством обороны РФ и предложил россиянам создать свою военную базу в Ливии.

Если эта информация точна, то речь идет о самом грандиозном предложении со времен Каддафи. Кто-то может спросить: почему же Каддафи не предложил ничего подобного русскими или китайцам, ведь тем самым он спас бы себе жизнь? Возможно и так, но все-таки покойный полковник Каддафи был борцом за самостоятельность и независимость Ливии, и таким он запомнился. Само сравнение Хафтара с Каддафи ошибочно: некоторые российские СМИ преподносят этого бывшего человека ЦРУ и оппортуниста как нового Каддафи, однако все это не более чем пропаганда.

И все же эта пропаганда кое-что говорит о российских амбициях. Почему в российской печати сегодня так хорошо отзываются о Хафтаре: только ли потому, что он вот уже некоторое время поддерживает хорошие отношения с Москвой , или он играет важную роль в истории вокруг возможной базы?

Российская военная база в Ливии стала бы важной вехой и вызвала бы (до некоторых пор незаметную) панику в Вашингтоне, в особенности в кругах неоконсерваторов и либеральных сторонников интервенций. Если бы Ливия, которую США разорили, полагая, что эта сломленная страна превратится в их богатый протекторат на севере Африки, в итоге «досталась» кому-то другому, в этом можно было бы усмотреть определенную иронию. К сожалению, как бы ни развивались события, вряд ли в ближайшее время Ливия достанется ливийскому народу.

После участия в сирийском конфликте России, несомненно, поступают разные предложения со всех концов мира, в том числе о строительстве баз. Вряд ли стоит ожидать, что Москва пойдет на это, по крайней мере пока ситуация в Сирии не урегулируется. Если же война в Сирии закончится тем, что антисирийские силы потерпят поражение, никого не удивит желание России распространять свое геополитическое влияние. И в этом случае Ливия напрашивается в качестве первого варианта.