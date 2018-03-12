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Ливийская армия захватила иностранное судно, зашедшее в запрещенную военную зону
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Ливийская армия захватила иностранное судно, зашедшее в запрещенную военную зону 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Триполи, 12 марта /Синьхуа/ — Ливийская армия захватила иностранное судно, которое зашло в запрещенную военную зону в восточной части Ливии. Об этом сообщил в воскресенье представитель пресс-службы армии с востока страны Ахмад Мизмари.
"Иностранное судно было захвачено недалеко от города Дарна. Капитан-сириец и турецкий экипаж были задержаны", — заявил Ахмад Мизмари на пресс-конференции в воскресенье в Бенгази, добавив, что принадлежность судна еще не выяснена, и вероятно существует связь между экипажем и террористическими группами.
Согласно опубликованному ранее армией заявлению, после того, как судно вошло в ливийские территориальные воды без разрешения властей и отказалось ответить на повторные предупреждения, оно было задержано в субботу вечером в 14 милях от города Сус, недалеко от Дарны. Судно было отбуксировано до порта Рас-Хлал, в 50 милях к востоку от Дарны. —0—
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