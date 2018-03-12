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ЕС выделил дополнительно €50 млн помощи Ливии для борьбы с миграционным кризисом
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ЕС выделил дополнительно €50 млн помощи Ливии для борьбы с миграционным кризисом 

ТАСС 12 марта 2018
БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз выделил дополнительно €50 млн Ливии для борьбы с миграционным кризисом.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).
"ЕС увеличивает свою помощь Ливии, чтобы расширить доступ к базовым и социальным службам для мигрантов и ливийцев. Новая программа объемом в €50 млн, нацеленная на улучшение жизненных условий уязвимых жителей в ключевых округах, была принята в рамках Европейского чрезвычайного фонда для Африки", — говорится в заявлении ЕК.
Деньги будут направлены на помощь мигрантам, беженцам и внутренне перемещенным лицам. Как отмечается в документе ЕК, средства помогут получить доступ к здравоохранению, образованию, воде и санитарным услугам.
Помощь ЕС Ливии является одним из приоритетов Брюсселя в борьбе с миграционным кризисом. Так, в прошлом году лидеры ЕС определили ряд приоритетных направлений, по которым сообщество усилило поддержку. Речь идет об обучении сотрудников ливийской береговой охраны, дальнейших усилиях по прекращению деятельности перевозчиков нелегальных мигрантов, поддержке развития местных сообществ.
Кроме того, страны Евросоюза поддерживают работы по улучшению условий размещения в пунктах приема беженцев, углублению информационной кампании для мигрантов, сокращению давления на наземные границы страны, активизацию диалога Ливии с соседними государствами.
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