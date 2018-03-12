СМИ: сотрудникам Egypt Air разрешили работать в одном из московских аэропортов

По данным издания, источник авиакомпании сообщил ряд подробностей зарубежному изданию «Аль-Дустур». Он уверяет, что в ближайшие дни российские власти разрешат летать лайнерам Egypt Air. При этом пассажиров из Каира в Москву будут перевозить на самолетах нового поколения Boeing 737-800.

Также международный аэропорт египетской столицы разрешил работать сотрудникам «Аэрофлота» . Источник «Аль-Дустур» утверждает, что выданы первые разрешения для специалистов, работающих в зонах прилета и вылета самолетов.

При этом о возобновлении прямых рейсов между Россией и Египтом должны объявить в конце марта 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что улететь из Москвы в Каир пассажиры смогут в середине апреля. Тогда сообщалось, что руководство стран согласовывают оставшиеся детали.