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СМИ: сотрудникам Egypt Air разрешили работать в одном из московских аэропортов
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СМИ: сотрудникам Egypt Air разрешили работать в одном из московских аэропортов 

ИА «Сусанин» 12 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Каир. Египет. Сотрудникам Egypt Air разрешили работать в одном из московских аэропортов. Как пишет РТ, это связано с возобновлением перелетов между Москвой и Каиром.
По данным издания, источник авиакомпании сообщил ряд подробностей зарубежному изданию «Аль-Дустур». Он уверяет, что в ближайшие дни российские власти разрешат летать лайнерам Egypt Air. При этом пассажиров из Каира в Москву будут перевозить на самолетах нового поколения Boeing 737-800.
Также международный аэропорт египетской столицы разрешил работать сотрудникам «Аэрофлота». Источник «Аль-Дустур» утверждает, что выданы первые разрешения для специалистов, работающих в зонах прилета и вылета самолетов.
При этом о возобновлении прямых рейсов между Россией и Египтом должны объявить в конце марта 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что улететь из Москвы в Каир пассажиры смогут в середине апреля. Тогда сообщалось, что руководство стран согласовывают оставшиеся детали.
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