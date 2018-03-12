Ведутся переговоры о выводе из Восточной Гуты раненых боевиков

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе больных и раненых боевиков, а также мирного населения из Восточной Гуты. Об этом информирует ТАСС

Пригороды Дамаска в районе Восточная Гута остаются самым напряженным местом противостояния правительственных сил Сирии и террористов.

Ранее сегодня сообщалось, что группировки боевиков в Восточной Гуте начали бои друг с другом. Мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать жертвами столкновений.

Кроме того, стало известно, что правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов.