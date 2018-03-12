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Ведутся переговоры о выводе из Восточной Гуты раненых боевиков
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Ведутся переговоры о выводе из Восточной Гуты раненых боевиков 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе больных и раненых боевиков, а также мирного населения из Восточной Гуты. Об этом информирует ТАСС.
Пригороды Дамаска в районе Восточная Гута остаются самым напряженным местом противостояния правительственных сил Сирии и террористов.
Ранее сегодня сообщалось, что группировки боевиков в Восточной Гуте начали бои друг с другом. Мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать жертвами столкновений.
Кроме того, стало известно, что правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов.
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