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Неизвестный попытался захватить самолет египетских авиалиний
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Неизвестный попытался захватить самолет египетских авиалиний 

Газета.Ru 11 марта 2018
Во вторник, 6 марта, стало известно, что мужчина ворвался в кабину пилотов самолета компании EgyptAir, передает сайт argumenti.ru.
Известно, что данный рейс направлялся из Омана в Египет, когда на 26-й минуте полета в кабину пилотов проник мужчина. Пассажир предварительно напал на бортпроводников, которые не желали пускать его к летчикам.
Впоследствии экипажу самолета удалось самостоятельно утихомирить разбушевавшегося человека. Летательный аппарат вынужден был вернуться в аэропорт Маската. Другой информации о случившемся пока нет.
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