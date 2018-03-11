Неизвестный попытался захватить самолет египетских авиалиний 

Во вторник, 6 марта, стало известно, что мужчина ворвался в кабину пилотов самолета компании EgyptAir, передает сайт argumenti.ru.
Известно, что данный рейс направлялся из Омана в Египет, когда на 26-й минуте полета в кабину пилотов проник мужчина. Пассажир предварительно напал на бортпроводников, которые не желали пускать его к летчикам.
Впоследствии экипажу самолета удалось самостоятельно утихомирить разбушевавшегося человека. Летательный аппарат вынужден был вернуться в аэропорт Маската. Другой информации о случившемся пока нет.