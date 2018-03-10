ВМС Ливии спасли 125 мигрантов у западного побережья страны

Триполи, 10 марта / Синьхуа / — Военно-морские силы Ливии сегодня спасли 125 нелегальных мигрантов в акватории у города Эз-Завия, расположенного примерно в 45 км к западу от ливийской столицы Триполи.

"Патруль береговой охраны спас 125 нелегальных мигрантов, включая 14 женщин и 4 детей", — сообщил сегодня корр. Синьхуа официальный представитель ВМС Аюб Кассем.

"Спасательная операция проводилась в 16 милях от побережья Эз-Завии после того, как на лодке /с мигрантами/ сломался двигатель", — добавил А. Кассем. —0—