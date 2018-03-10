Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии

Анкара не исключает возможности проведения новых военных операций в Сирии , заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . «Мы ведём соответствующие обсуждения. Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», — приводит его слова Anadolu.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал позицию стран НАТО по Сирии.

«Разве Турция не является членом НАТО? Где страны альянса? Когда дело касалось Афганистана , все страны НАТО приглашали поддержать действия альянса. Когда же речь идёт о Сирии… Если бы страны альянса могли, то они открыто противостояли бы Турции в Сирии. Но они натолкнулись на чёткую позицию Турции и не нашли в себе мужества на этот шаг», — сказал он.

Как отметил турецкий лидер, Анкара по призыву НАТО приняла участие в операциях альянса в Сомали , на Балканах и в Афганистане.

«Так же и НАТО должно откликнуться на призыв Турции и принять участие в операциях в Сирии. Турция ожидает ответа», — подчеркнул он.

Ранее Эрдоган заявил, что центр Африна в Сирии окружён, войска Турции могут войти туда в любой момент.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

Политолог Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия операции.