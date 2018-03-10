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Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии
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Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Анкара не исключает возможности проведения новых военных операций в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы ведём соответствующие обсуждения. Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», — приводит его слова Anadolu.
Кроме того, Эрдоган раскритиковал позицию стран НАТО по Сирии.
«Разве Турция не является членом НАТО? Где страны альянса? Когда дело касалось Афганистана, все страны НАТО приглашали поддержать действия альянса. Когда же речь идёт о Сирии… Если бы страны альянса могли, то они открыто противостояли бы Турции в Сирии. Но они натолкнулись на чёткую позицию Турции и не нашли в себе мужества на этот шаг», — сказал он.
Как отметил турецкий лидер, Анкара по призыву НАТО приняла участие в операциях альянса в Сомали, на Балканах и в Афганистане.
«Так же и НАТО должно откликнуться на призыв Турции и принять участие в операциях в Сирии. Турция ожидает ответа», — подчеркнул он.
Ранее Эрдоган заявил, что центр Африна в Сирии окружён, войска Турции могут войти туда в любой момент.
20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
Политолог Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия операции.
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