10 человек погибли, многие пострадали в результате нападения в центральной части Нигерии

Абуджа , 10 марта / Синьхуа / — Десять человек были убиты, десятки получили ранения в результате нападения вооруженных лиц в штате Плато в центральной части Нигерии . Об этом сообщили в субботу местные чиновники.

Массовые похороны жертв прошли в пятницу, через несколько часов после того, как неизвестные вооруженные лица совершили нападение на сельские поселения в районе Даффо, сказал корр. Синьхуа представитель местной администрации Данджума Аббас. По его словам, среди убитых пять женщин, четверо мужчин и младенец.

Другой чиновник сообщил, что в ходе нападения многие дома были разрушены, добавив, что боевики, посеяв хаос, сбежали.

Нападение было совершено всего через сутки после того, как президент Нигерии Мухаммаду Бухари покинул Джос, административный центр штата, по окончании однодневного визита.

Местная полиция начала расследование инцидента. —0—