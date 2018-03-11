ВМС Ливии спасли 335 нелегальных мигрантов в Средиземном море

ТРИПОЛИ, 11 мар — РИА Новости . Военно-морские силы Ливии спасли в субботу в Средиземном море неподалеку от берегов страны 335 нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости официальный представитель ВМС Аюб Касим.

Марокко, "Нелегальные мигранты имеют гражданство различных африканских и арабских стран, в том числе Египта Алжира ", — заявил представитель ВМС.

По его словам, береговой патруль за субботу совершил три спасательные операции, в ходе последней из них были спасены 98 человек, среди них восемь женщин из африканских стран.

Как сообщил представитель ВМС, последняя операция прошла неподалеку от ливийского города Абу Каммаш. Патруль доставил мигрантов на морскую базу ливийской столицы Триполи.

Касим отметил, что беженцам была оказана медицинская помощь, после чего они были доставлены в департамент по борьбе с незаконной миграцией города Триполи.