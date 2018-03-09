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Египтянин решил поехать в Россию на велосипеде
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Египтянин решил поехать в Россию на велосипеде 

ИноСМИ 9 марта 2018
Фото: ИноСМИ
По сообщению ливанского интернет-издания «Ас-Садара Ньюс» (Al Sadara news), молодой египтянин Мухаммед Науфал принял решение поехать на велосипеде в Россию, где он намеревается посетить Чемпионат мира по футболу и поболеть за сборную Египта.
На своей странице в «Фейсбук» (Facebook) Науфал написал, что поедет в Россию на велосипеде. Он стартует в Каире в начале апреля и планирует проехать через территорию ряда государств. Науфал сообщил, что уже сделал запросы, чтобы последовать по маршруту «Болгария — Румыния — Молдавия — Украина — Россия».
«Я собираюсь стартовать в Каире 7 апреля после того, как получу все необходимые для поездки документы. Следите за сообщениями на моей странице».
Науфал также написал на своей странице, что столкнулся с определенными трудностями при подготовке к поездке. Несмотря на это, он подчеркнул, что не откажется от своей мечты.
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