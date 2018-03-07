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Главы МИД ЛАГ рассмотрят запрос Южного Судана на вступление
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Главы МИД ЛАГ рассмотрят запрос Южного Судана на вступление 

РИА Новости 7 марта 2018
КАИР, 7 мар — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД рассмотрит в среду вопрос о вступлении в организацию Южного Судана, сообщило [кадрировать] египетское агентство МЕНА.
"Республика Южный Судан подала официальную заявку на вступление в ЛАГ. Заявка будет рассмотрен на 149-м заседании совета ЛАГ на уровне глав МИД в штаб-квартире организации", — сказал агентству арабский дипломатический источник.
Богатый нефтью Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.
Лига арабских государств объединяет 21 страну и Организацию освобождения Палестины (ООП). Штаб-квартира этой панарабской организации находится в Каире.
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