Главы МИД ЛАГ рассмотрят запрос Южного Судана на вступление

КАИР, 7 мар — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД рассмотрит в среду вопрос о вступлении в организацию Южного Судана, сообщило [кадрировать] египетское агентство МЕНА.

"Республика Южный Судан подала официальную заявку на вступление в ЛАГ. Заявка будет рассмотрен на 149-м заседании совета ЛАГ на уровне глав МИД в штаб-квартире организации", — сказал агентству арабский дипломатический источник.

Богатый нефтью Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.

Лига арабских государств объединяет 21 страну и Организацию освобождения Палестины (ООП). Штаб-квартира этой панарабской организации находится в Каире.