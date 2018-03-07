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Египетский парламент одобрил введение и изготовление взрывчатых веществ
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Египетский парламент одобрил введение и изготовление взрывчатых веществ 

РИА Новости 7 марта 2018
КАИР, 7 мар — РИА Новости. Египетский парламент во вторник проголосовал за законопроект, вводящий смертную казнь за хранение, изготовление и сбыт взрывчатки для совершения террористических актов.
По данным издания «аль-Ахрам», внесенные правительством поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за незаконный оборот, хранение и изготовление взрывчатых устройств и веществ, поддержали большинство египетских депутатов.
Если государственному обвинению не удастся доказать, что взрывчатка была изготовлена и хранилась для использования в теракте, ее обладателям может грозить пожизненное заключение.
Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.
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