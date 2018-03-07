Египетский парламент одобрил введение и изготовление взрывчатых веществ

КАИР , 7 мар — РИА Новости . Египетский парламент во вторник проголосовал за законопроект, вводящий смертную казнь за хранение, изготовление и сбыт взрывчатки для совершения террористических актов.

По данным издания «аль-Ахрам», внесенные правительством поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за незаконный оборот, хранение и изготовление взрывчатых устройств и веществ, поддержали большинство египетских депутатов.

Если государственному обвинению не удастся доказать, что взрывчатка была изготовлена и хранилась для использования в теракте, ее обладателям может грозить пожизненное заключение.