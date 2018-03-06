Ещё
Президент Туниса продлил ЧП в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Туниса продлил чрезвычайное положение в стране на семь месяцев 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: AP Photo
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), действующий в стране с 2015 года, еще на семь месяцев, решение вступит в силу с 12 марта, сообщается в заявлении канцелярии главы государства, опубликованном в Facebook.
"После совещания с главой правительства и председателем палаты представителей президент государства принял решение продлить чрезвычайное положение на всей территории республики на семь месяцев начиная с 12 марта", — говорится в заявлении.
Такое решение было принято в виду истечения срока режима чрезвычайного положения, продленного 12 ноября на три месяца.
Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
РИА Новости: последние новости
Египет надеется на возобновления авиарейсов из России в апреле В ДР Конго более двух миллионов детей находятся на грани смерти от голода В Техасе на химзаводе прогремел взрыв
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России328
Порошенко поставили ультиматум по Крыму84
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение