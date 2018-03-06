Источник: российской компании по безопасности разрешили присутствовать в аэропорту Каира

Египет согласился на постоянное присутствие экспертов из российской охранной компании для обеспечения безопасности направляющихся в Россию рейсов в аэропорту Каира . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аэропорту египетской столицы.

"Достигнуто соглашение на присутствие российской компании для обеспечения безопасности российских рейсов в аэропорту Каира. Ее работа ограничится досмотром багажа, пассажиров, бортового питания, а также мерами контроля за процессом заправки самолета топливом", — сказал источник.

Он также добавил, что пока стороны не договорились, кто будет финансировать присутствие российских специалистов в Каире.