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Источник: российской компании по безопасности разрешили присутствовать в аэропорту Каира
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Источник: российской компании по безопасности разрешили присутствовать в аэропорту Каира 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Египет согласился на постоянное присутствие экспертов из российской охранной компании для обеспечения безопасности направляющихся в Россию рейсов в аэропорту Каира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аэропорту египетской столицы.
"Достигнуто соглашение на присутствие российской компании для обеспечения безопасности российских рейсов в аэропорту Каира. Ее работа ограничится досмотром багажа, пассажиров, бортового питания, а также мерами контроля за процессом заправки самолета топливом", — сказал источник.
Он также добавил, что пока стороны не договорились, кто будет финансировать присутствие российских специалистов в Каире.
Ранее источник в авиационной администрации Египта сообщил, что первые прямые рейсы из Москвы в Каир могут возобновиться в период с 10 по 15 апреля.
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