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Катар продолжает поддерживать терроризм, заявил глава МИД Египта
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Катар продолжает поддерживать терроризм, заявил глава МИД Египта 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
КАИР, 6 мар — РИА Новости. Доха продолжает играть отрицательную роль и поддерживать терроризм, заявил в понедельник глава МИД Египта Самех Шукри в ходе встречи со спецпосланником президента США по разрешению кризиса вокруг Катара Антони Зени.
Катар продолжает играть негативную роль, покровительствуя терроризму и экстремизму как материально, так и предоставляя террористам безопасные убежища", — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Шукри добавил, что эмират «продолжает вмешиваться во внутренние дела арабских государств».
Для начала диалога и разрешения кризиса, отметил министр, Дохе следует выполнить 13 требований, с которыми выступили четыре арабских государства.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне минувшего года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира». Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.
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