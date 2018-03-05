Более пяти тысяч человек покинули сирийский Африн, сообщает ООН

"Более 5 тысяч человек покинули Африн. Но, как мы понимаем, местные власти все еще блокируют выход из района", — заявил Дюжаррик на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что у ООН «нет прямого контакта с местными властями».

"Крайне важно, чтобы люди могли свободно перемещаться и могли покинуть любой район по своему желанию", — отметил Дюжаррик.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник заявил, что турецкая армия контролирует около половины территории, на которой она проводит операцию «Оливковая ветвь».