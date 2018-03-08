Власти Сингапура сообщили о столкновении эсминца ВМС США с танкером у берегов страны 

СИНГАПУР, 8 марта. /ТАСС/. Неожиданный маневр эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain стал причиной его столкновения с танкером Alnic MC у берегов Сингапура. Об этом говорится в распространенном в четверге докладе по результатам расследования Управления транспортной безопасности Сингапура.
В документе отмечается, что эсминец «совершил неожиданный поворот, что привело к столкновению с судном, шедшим под ливийским флагом». «Действия команды корабля ВМС США были ошибочными», — указали следователи.
В результате произошедшего в августе прошлого года столкновения 10 американских моряков погибли. Ранее в минтрансе Сингапура подтвердили, что на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система (АИС). При этом добавили, что международные правила судоходства не требуют обязательного включения АИС на военных кораблях.