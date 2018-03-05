Ещё
Ливийское правительство сформирует ВС для поддержания безопасности на юге Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливийское правительство сформирует ВС для поддержания безопасности на юге Ливии 

ИА Синьхуа 5 марта 2018
Триполи, 5 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр поддерживаемого ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж в воскресенье объявил о создании вооруженных сил для защиты юга страны, где идут межплеменные столкновения.
Ф. Сарадж объявил об этом на встрече с военными для обсуждения ситуации на юге страны.
"Премьер-министр и главнокомандующий подчеркнул заинтересованность в установлении безопасности на юге и предотвращении внешнего вмешательства", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.
В заявлении подчеркивается, что Ф. Сарадж приказал сформировать вооруженные силы для поддержания безопасности и защиты южного региона, поддержки там правительственных сил.
Добавим, что уже в течение многих дней в городе Сабха в 800 км к югу от Триполи идут межплеменные столкновения, в результате которых шесть человек погибли, 12 получили ранения. Большое число людей покинули свои дома.
В городе беспрецедентно вырос уровень преступности, вооруженные группировки совершают похищения людей. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Сомалийские правительственные войска уничтожили семь боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" В Афганистане в результате атаки террориста-смертника 3 человека погибло, 16 человек получили ранения На юго-западе Пакистана ликвидированы четыре боевика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму128
В ООН сорвали выступление России281
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Атомные подлодки РФ дошли до США179
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение