Ливийское правительство сформирует ВС для поддержания безопасности на юге Ливии

Ф. Сарадж объявил об этом на встрече с военными для обсуждения ситуации на юге страны.

"Премьер-министр и главнокомандующий подчеркнул заинтересованность в установлении безопасности на юге и предотвращении внешнего вмешательства", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.

В заявлении подчеркивается, что Ф. Сарадж приказал сформировать вооруженные силы для поддержания безопасности и защиты южного региона, поддержки там правительственных сил.

Добавим, что уже в течение многих дней в городе Сабха в 800 км к югу от Триполи идут межплеменные столкновения, в результате которых шесть человек погибли, 12 получили ранения. Большое число людей покинули свои дома.

В городе беспрецедентно вырос уровень преступности, вооруженные группировки совершают похищения людей. —0—