Ливийское правительство сформирует ВС для поддержания безопасности на юге Ливии 

Триполи, 5 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр поддерживаемого ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж в воскресенье объявил о создании вооруженных сил для защиты юга страны, где идут межплеменные столкновения.
Ф. Сарадж объявил об этом на встрече с военными для обсуждения ситуации на юге страны.
"Премьер-министр и главнокомандующий подчеркнул заинтересованность в установлении безопасности на юге и предотвращении внешнего вмешательства", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.
В заявлении подчеркивается, что Ф. Сарадж приказал сформировать вооруженные силы для поддержания безопасности и защиты южного региона, поддержки там правительственных сил.
Добавим, что уже в течение многих дней в городе Сабха в 800 км к югу от Триполи идут межплеменные столкновения, в результате которых шесть человек погибли, 12 получили ранения. Большое число людей покинули свои дома.
В городе беспрецедентно вырос уровень преступности, вооруженные группировки совершают похищения людей. —0—