В Египте через Google Maps нашли базы инопланетян

Базы инопланетян были обнаружены интернет-пользователями в Египте на изображениях Google Maps. Исследователи из разных стран периодически находят необычные объекты благодаря данному сервису. Последним открытием стала структура в Египте, отмеченная на картах как SecureTeam10. Уникальность расположенных на снимках объектов, по внешнему виду напоминающих базы НЛО, уже стала причиной повышенного внимания туристов, сообщает Vladtime.ru.

Более того, уфологи утверждают, что под землей в этой местности их может ждать еще больший сюрприз — не менее десятка кораблей пришельцев.

Кстати, специалисты уже озвучивали информацию о том, что гуманоиды могли поселиться более пяти тысяч лет назад именно на территории Египта. Причем исследования с помощью тепловых датчиков подтвердили нехарактерный сигнал, исходящий в этих местах. Все это является косвенным подтверждением подлинности инопланетных баз. Тем временем, уфологи продолжают изучать местность и искать очередные доказательства пришествия инопланетян на Землю.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уфологи с помощью Google Maps определили координаты базы инопланетян. По словам специалистов, пришельцы обосновались в провинции Буэнос-Айрес на небольшом острове. Как утверждают исследователи, на этом месте ранее были обнаружены останки разбившегося НЛО. Координатами базы инопланетян стали: 34° 15'07.8 ю. ш. и 58° 49'47.4 з. д. В самом Google Maps от каких-либо комментариев по данному поводу воздерживаются.

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