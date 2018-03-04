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В Колумбии двое полицейских погибли в результате нападения повстанцев
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В Колумбии двое полицейских погибли в результате нападения повстанцев 

Газета.Ru 4 марта 2018
Генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Ньето заявил, что двое полицейских погибли в результате нападения повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии на патруль в департаменте Каука.
"Полиция Колумбии в трауре после трусливой акции на дороге Кальдоно-Сиберия в департаменте Каука, где были убиты двое наших патрульных Хорхе Андрес Кинтеро и Джоан Себастьян Родригес Барбоса", — написал Ньето в твиттере.
По данным РИА «Новости», повстанцы заложили взрывное устройство на пути следования патруля. После этого выскочившие из машины полицейские были расстреляны, а их автомобиль сожжен.
В конце января в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.
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