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Не менее 15 человек погибли в результате столкновений на северо-востоке Нигерии
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Не менее 15 человек погибли в результате столкновений на северо-востоке Нигерии 

ТАСС 3 марта 2018
ТАСС, 3 марта. По меньшей мере 15 человек погибли, несколько получили ранения в результате столкновений в населенном пункте Мамбилла на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных жителей и полицию.
По его данным, столкновения вспыхнули в четверг в результате разногласий между фермерами и скотоводами в Мамбилле, где находится единственная высокогорная чайная плантация в Западной Африке. «Во время нападения несколько домов были разрушены, а скот убит, — рассказал в субботу агентству представитель полиции Дэвид Мисал. — Для поддержания порядка в район [происшествия] были направлены мобильные подразделения полиции и армии».
Столкновения скотоводов с фермерами не являются редкостью для Нигерии. В различных штатах страны регулярно происходят стычки между представителями различных этнических групп, ведущих оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды. В связи с бурным ростом населения и расширением зоны деловой активности столкновения происходят все чаще и ожесточеннее.
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