Не менее 15 человек погибли в результате столкновений на северо-востоке Нигерии

ТАСС , 3 марта. По меньшей мере 15 человек погибли, несколько получили ранения в результате столкновений в населенном пункте Мамбилла на северо-востоке Нигерии . Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных жителей и полицию.

По его данным, столкновения вспыхнули в четверг в результате разногласий между фермерами и скотоводами в Мамбилле, где находится единственная высокогорная чайная плантация в Западной Африке. «Во время нападения несколько домов были разрушены, а скот убит, — рассказал в субботу агентству представитель полиции Дэвид Мисал. — Для поддержания порядка в район [происшествия] были направлены мобильные подразделения полиции и армии».

Столкновения скотоводов с фермерами не являются редкостью для Нигерии. В различных штатах страны регулярно происходят стычки между представителями различных этнических групп, ведущих оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды. В связи с бурным ростом населения и расширением зоны деловой активности столкновения происходят все чаще и ожесточеннее.