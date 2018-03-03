Президент Буркина-Фасо призвал граждан сотрудничать с силовиками для борьбы с террористами

ТАСС , 3 марта. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе призвал в субботу граждан страны более тесно сотрудничать с силовыми структурами ради успешной борьбы с террористами. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В этот трудный момент я хотел бы вновь подтвердить Африке и всему миру мою непоколебимую веру в способность граждан Буркина-Фасо защитить свое достоинство и жестко противостоять врагам", — заявил глава государства, выступая по национальному телевидению.

"Я хотел бы призвать население усилить сотрудничество с нашими силами обороны и безопасности в нашей общей битве с терроризмом", — подчеркнул Каборе.

В пятницу группа вооруженных боевиков атаковала в Уагадугу здания главного штаба армии Буркина-Фасо и посольства Франции . В результате погибли, по разным данным, от 16 до 28 человек, включая восемь вооруженных боевиков. Дипломатические источники утверждают, что органам безопасности удалось взять живыми двоих нападавших.

К настоящему моменту ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.