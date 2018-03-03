Лавров: Россия обеспокоена наращиванием объёмов вооружений в районе Африканского Рога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью эфиопской газете «Репортёр» выразил обеспокоенность наращиванием объёмов вооружений в районе Африканского Рога. «Наращивание объёмов вооружений — как в регионе Африканского Рога, так и в других частях мира — вызывает глубокое беспокойство. Тем более, что выделяемые на эти цели огромные ресурсы можно было бы направить на социально-экономическое развитие и гуманитарное содействие», — приводит пресс-служба МИД России слова министра.

Лавров отметил, что последние несколько лет ситуация на Африканском Роге характеризуется наличием межгосударственных конфликтов, различных территориальных споров, гуманитарных и социально-экономических проблем. Кроме того, вызывает обеспокоенность ситуация в сфере безопасности, включая терроризм, пиратство, трансграничную преступность и наркотрафик.

«Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств», — пояснил он.

Африканский Рог — это регион на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию , а также Джибути , Эритрею и Сомали

Ранее сообщалось, что власти Эфиопии приняли решение объявить чрезвычайное положение после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень подал в отставку 16 февраля.