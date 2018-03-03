Ещё
Лавров: Россия обеспокоена наращиванием объёмов вооружений в районе Африканского Рога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: Россия обеспокоена наращиванием объёмов вооружений в районе Африканского Рога 

RT на русском 3 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью эфиопской газете «Репортёр» выразил обеспокоенность наращиванием объёмов вооружений в районе Африканского Рога. «Наращивание объёмов вооружений — как в регионе Африканского Рога, так и в других частях мира — вызывает глубокое беспокойство. Тем более, что выделяемые на эти цели огромные ресурсы можно было бы направить на социально-экономическое развитие и гуманитарное содействие», — приводит пресс-служба МИД России слова министра.
Лавров отметил, что последние несколько лет ситуация на Африканском Роге характеризуется наличием межгосударственных конфликтов, различных территориальных споров, гуманитарных и социально-экономических проблем. Кроме того, вызывает обеспокоенность ситуация в сфере безопасности, включая терроризм, пиратство, трансграничную преступность и наркотрафик.
«Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств», — пояснил он.
Африканский Рог — это регион на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию, а также Джибути, Эритрею и Сомали.
Ранее сообщалось, что власти Эфиопии приняли решение объявить чрезвычайное положение после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень подал в отставку 16 февраля.
RT на русском: последние новости
Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии Welt: Египту приходится дорого платить за возвращение российских туристов Безоружные боевики покидают Восточную Гуту — видео
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму139
В ООН сорвали выступление России277
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Мясорубка в Гудаури14
Атомные подлодки РФ дошли до США170
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение